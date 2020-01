Ellos son los ganadores de los Critics Choice Awards

La premiación de los Critics Choice Awards 2020 celebró a lo mejor del cine y la televisión del 2019. La edición número 25 se llevó a cabo esta noche en el The Barker Hangar, en Santa Mónica, California.

La gala estuvo dirigida por segunda ocasión por el actor estadounidense Taye Diggs, quien dio paso a la premiación de las diferentes categorías.

La nueva edición de los premios entregados por la Broadcast Film Critics Association reconoció la excelencia de proyectos como: "The Irishman", "Joker", "Once Upon a Time…in Hollywood", entre otras.

Durante la ceremonia Eddie Murphy fue honrado por su trayectoria en el mundo del cine con el Lifetime Achievement Award. Mientras que la actriz Kristen Bell recibió el premio SeeHer, que reconoce la lucha contra los estereotipos de la mujer en la industria del entretenimiento.

Los ganadores

MEJOR PELÍCULA

Once Upon a Time…in Hollywood

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix – Joker (Ganador)

MEJOR ACTRIZ

Renée Zellweger – Judy

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt – Había una vez en Hollywood

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern – Marriage Story (Ganador)

MEJOR JOVEN ACTOR O ACTRIZ

Archie Yates – Jojo Rabbit

MEJOR ELENCO

The Irishman

MEJOR DIRECTOR

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

MEJOR HISTORIA ORIGINAL

Quentin Tarantino – Había una vez en Hollywood

MEJOR HISTORIA ADAPTADA

Greta Gerwig – Little Women

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Roger Deakins – 1917

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

MEJOR EDICIÓN

Lee Smith – 1917

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

MEJOR PEINADO Y MAQUILLAJE

Bombshell

MEJOR EFECTOS VISUALES

Avengers: Endgame

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Toy Story 4 (Ganador)

MEJOR PELÍCULA DE ACCIÓN

Avengers: Endgame (Ganador)

MEJOR COMEDIA

Dolemite Is My Name

MEJOR PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN O TERROR

US

MEJOR PELÍCULA EN IDIOMA EXTRANJERO

Parasite (Ganador)

MEJOR CANCIÓN

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

TELEVISIÓN

Mejor Serie de Drama

Succession (HBO)

Mejor Actor en Serie de Drama

Jeremy Strong, Succession (HBO)

Mejor Actriz en Serie de Drama

Regina King, Watchmen (HBO)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama

Billy Crudup, The Morning Show (Apple)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama

Jean Smart, Watchmen (HBO)

Mejor Serie de Comedia

Fleabag (Amazon)

Mejor Actor en Serie de Comedia

Bill Hader, Barry (HBO)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (Amazon)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

Andrew Scott, Fleabag (Amazon)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Mejor Serie Limitada

When They See Us (Netflix)

Mejor Película para Televisión

El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para Televisión

Jharrel Jerome, When They See Us (Netflix)

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para Televisión

Michelle Williams, Fosse/Verdon (FX)

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada o Película para Televisión

Stellan Skarsgård, Chernobyl (HBO)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Película para Televisión

Toni Collette, Unbelievable (Netflix)

Mejor Serie Animada

BoJack Horseman (Netflix)

Mejor Talk Show

The Late Late Show with James Corden (CBS)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

Mejor Especial de Comedia