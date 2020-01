VIDEO. Danna Paola enfrenta empujones con la prensa y responde sobre rivalidad con Belinda

La actriz y cantante Danna Paola continúa en el ojo del huracán luego de que arremetiera contra Gibrán, ahora exalumno de La Academia. La cantante justificó su enojo por una expresión pesada contra ella que aparecía en un video.

Sin embargo, la situación se salió de control y en pocos minutos ella fue tendencia en las redes sociales. El video de su ataque verbal se hizo viral. Esa misma noche Gibrán fue expulsado.

Luego, Danna Paola se molestó con TV Azteca por la forma en la que habían propagado lo sucedido con Gibrán. Tanto, que no se presentó en el concierto de El Juguetón. Incluso, fuentes cercanas a la cantante han indicado que no llegará al próximo concierto de La Academia.

Por esto, varios medios mexicanos quisieron obtener su declaración. La esperaron durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, pero la actriz y su representante no fueron accesibles.

Danna Paola fue interceptada en el Aeropuerto de la Ciudad de México por diversos medios de comunicación. Los reporteros la cuestionaron por los memes y burlas que le han hecho en las redes sociales.

"Soy una mujer súper auténtica. No tengo nada que decir, al contrario, me río muchísimo. Al contrario, gracias por apoyarme siempre. Yo creo que debemos ser más mujeres alzando la voz. Más bien no me conocían enojada", dijo.