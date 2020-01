¡Cuidado Karol G! Frida Sofía sorprende con un cover de “Ocean” y suena increíble

¡Viene de familia! Frida Sofía demostró una vez más que heredó todo el talento musical de su famosa madre, Alejandra Guzmán.

La joven ha ido mejorando su voz con el paso del tiempo y ahora lo comparte con todos a través de las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo compartió un video en el que aparece en un estudio de grabación mientras hace un cover de la canción “Ocean”, uno de los grandes éxitos de Karol G.

“Estoy feliz, gracias a ustedes mis amores mi gente [email protected] amo", escribió junto a la grabación.

La publicación de Frida Sofía se llenó con casi 44 mil reproducciones en solo unos minutos, además de que sus fans no han dejado de halagar su gran talento vocal.

Después de haber lanzado el sencillo “Ándale”, la hija de Alejandra Guzmán está a nada de estrenar su segundo sencillo.

Lo que podría ser una exitosa carrera

No hace falta recordar que hace un par de semanas Frida Sofía impactó al cantar a capela “All I want for Christmas is You”, exitosa canción que interpreta Mariah Carey.

La polémica hija de Alejandra Guzmán termina el año tratando de encaminar su carrera artística y probó ante algunas personas que sí tiene talento e impresionó al intérpretar populares temas decembrinos.

La revelación de la modelo y cantante dejó boquiabiertos a sus fans a través de redes sociales.

Tras la publicación de la integrante de la dinastía Pinal, las reacciones no se hicieron esperar y generó más de 128 mil reproducciones y los fans de la cantante no se han detenido en halagarla.

La verdad sí cantas", "Eso es tener voz" "Me encanta como cantas", "Para mí eres la mejor", fueron algunos de los positivos comentarios a la joven.