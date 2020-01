VIDEO. Shakira recibió burlas en la escuela por cantar "como una cabra"

La galardonada con un Grammy, la colombiana Shakira, que ha vendido millones de copias de sus discos en todo el mundo, no siempre fue apreciada por su talento vocal, según sus propias palabras.

Durante una entrevista en el programa "60 Minutes Overtime", de la cadena estadounidense CBS, confesó que tuvo ciertos problemas durante su niñez en la escuela debido a su voz.

"Como una cabra"

De acuerdo con lo expresado por la barranquillera, a su maestra de música "no le gustaba la forma en que cantaba".

Pensó que era demasiado. Algunas personas todavía piensan que es demasiado", dijo entre risas.

No obstante, no solamente a su maestra no le gustaba la forma en que cantaba.

Sus compañeros de la escuela tampoco estaban de acuerdo con su "registro", según indica.

Mis compañeros decían que sonaba como una cabra. Porque mi vibrato era muy pronunciado", cuenta al entrevistador.

Agradece a sus padres

La también compositora indicó que las burlas la hacían sentir mal.

Recuerdo que regresaba a casa muy decepcionada y triste porque mis compañeros, mis amigas, pensaban que no era una gran cantante y no les gustaba mi voz", añade.

Sin embargo, la intérprete de 'Hips Don't Lie' está agradecida de que su padre la haya alentado a ignorar las críticas y a abrazar su vibrato, lo que finalmente la ayudó a conseguir su primer contrato discográfico a la edad de trece años.