FOTO. Con medio busto afuera, Carmen Villalobos enloquece Instagram

View this post on Instagram

A 5 días de terminar el 2019, y aprovechando que es jueves de #tbt quiero mostrarles el mejor momento de este año para mi 🤩 mi matrimonio junto a el amor de mi vida @sebastiancaicedo !!! Veo esto y me vuelvo a emocionar 😍😍😍😍 Gracias mi Jaime @jlince_l y a tu productora @ancora_films por hacer este trailer tan espectacular que quedará en nuestros corazones para siempre 🤩! Gracias a la mejor wedding planner del mundo @marycueterbodasyeventos y @rhitmo por este montaje tan impresionante!!! De corazón gracias a todos los que hicieron parte de este gran sueño 🙌🏼 @conradcartagena @vivaflor_eventos @alciradeguevara_eventos @milapasteleria @elsydefigueroa @rent_a_classic @musique.official @entarimados__y__escenografias @novaproducciones @isaacricardomusic @rgmusicalizaciones @estebannietob @kikeserrano @carlosgamall @rubenylacartagenastars @luiskdeleon @companiaaudiovisual @braithnerpolo_fotografia @herymendoza_fotografia @nelsongomezserviciosmusicales @pargoproject @geco_gabrielcohen @davidfireworks @hola_col @fotocabinascartagena @festa_tarjetas @zaphiroluxury @bartendingshow @normajaneid @julianhairstudio @jorgeduquevelez @linacantillomenswear