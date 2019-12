¡Feliz Navidad! Stephanie Zelaya y Napoleón Robleto sorprenden a niños del Hospital San Juan de Dios

View this post on Instagram

Hoy tuvimos una actividad muy especial, siempre es bueno compartir con los niños , y eso hicimos hoy , llevar alegría a los niños internados en el hospital San Juan De Dios, cantamos , reímos , gozamos , y por qué no decirlo , algunas lagrimas rodaron en el lugar, pero fue muy especial . 🙌…. gracias @zelayasteph por hacerme parte de tus actividades y tus proyectos , Siempre cuentas con migo para lo que sea . Bendita la música, nos une para hacer lindas causas . @stepfans @pumagangster @zelayasteph . #musicos #musica #artistas #artistaschapines #cantante #percusiones #percusionista #cajon #derbake #darbuka #chapines #amistad #amigos