Camila Sodi “desenmascara” a su tía Thalía y muestra la supuesta costilla que se quitó

View this post on Instagram

Embrace the elegance of opals.✨Smell amazing all day long with my Blooming Opal perfume made with yummy aromas of fresh citrus fruits and white florals. Now available at @Kohls! ⬆️ LINK IN BIO Abraza la elegancia de una de mis gemas favoritas, el ópalo. ✨😉 Huele delicioso todo el día con mi perfume Blooming Opal hecho con exquisitos aromas florales y de frutas cítricas. ¡Disponible ahora en #Kohls! ⬆️ ENLACE EN EL BIO . . . #thaliasodifragrancecollection #kohls #pakrfragrance #perfume #bloomingopal #thaliasodifragrance #fragancia