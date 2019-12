La modelo fitness guatemalteca, Marce Tánchez se deja ver en bikinazo de infarto

View this post on Instagram

#soyreal . La belleza real es la que reflejamos desde el fondo de nuestro corazón ❤️ un corazón puro y REAL dispuesto a ayudar! . ¿Quién piensa que todas las imágenes de “mujeres con un súper físico” que vemos en Redes son reales?… ¿Quién ve una imagen y dice: “wow quisiera ser ella, tener su cuerpo, vida, relación o así quiero estar”! . Esa no es la realidad, detrás de una buena foto hay: buena cámara, buena luz, buena pose, buen lugar muchísimo filtros eligiendo la mejor de 1000 fotos y muchas veces: photoshop y edición! . No nos dejemos influenciar por “imágenes perfectas” porque a pesar que existen mujeres que trabajan mucho por tener un cuerpo súper tonificado, esa no es la realidad siempre… y aún más importante es saber si estas mujeres o personas son felices con su vida y están llenas de salud?… ¿Qué tanto sacrifican para estar así, qué tuvieron que hacer (o dejar de hacer) para llegar a ello? . En fin, mi punto con esta foto es decirles que no todo lo que vemos es lo real SIEMPRE! Las redes distorsionan la realidad enseñándonos únicamente los “mejores momentos de cada vida y de cada persona”, no usemos imágenes de redes como meta y objetivo, no podemos compararnos y no sabemos como es la vida de esa persona…. esa persona nos enseña únicamente lo que quiere que veamos… . Seamos la mejor versión de nosotros mismos, enfoquémonos en estar sanos y llenos de energía por amor propio y porque creyendo en nosotros mismos todo lo podemos lograr! Y nunca dejemos de ser felices y disfrutar los pequeños placeres de la vida!🙌🏻❤️ Limpiemos las redes de “imágenes perfectas” y normalicemos LO REAL: ser “perfectamente imperfectos” . A vivir de manera sana y a reflejar lo que somos realmente por dentro, por que una persona que brilla: es quien lleva luz por dentro!❤️❤️❤️ . . . #marcefitness #soyreal #marcefitnesstips #marcefitnesscoach #reality #bodypositive #instagramvsreality