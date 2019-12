¡Impactante! Florecita Cobián, Miss Guatemala 2003 luce irreconocible tras posar sin maquillaje

View this post on Instagram

Mi princesa 😍🥰 la bailarina más pequeña de toda la escuela ❤️😘 Aunque hay Baby ballet, le preguntamos a mi maestra de ballet Gilda Jolas, que aprecio y admiro mucho si podía entrar a su academia, pero me dijo que aún no podía recibir a mi princesa @laracuevasoficial porque era muy pequeña para entrar a al ballet formal, porque es más estricto y pues tenia solo 3 años, a poquito de cumplir 4 años y sus bailarinas más pequeñitas tienen 6 y 8 años, fue Lara que la convenció, pues de verdad ama el ballet como no tienen idea, así se puso las pilas, se ganó su espacio, hasta que logró presentarse con la academia de Ballet y la quiere mucho su maestra y todas sus compañeritas. Estoy muy orgullosa de mi hija hermosa, feliz de que se dedique y sea tan decidida para conseguir sus sueños. Aquí estamos para apoyarla siempre!!! Te amo mucho, mi razón de ser , amor de mi corazón (no saben cómo me hace feliz y lo inflada que me siento de orgullo 😊😍❤️🥰😘)