VIDEO. Participante de Got Talent de España casi muere ahogado en plena transmisión en vivo

La versión del programa de Got Talent de España vivió momentos de tensión cuando uno de los participantes realizó un fallido truco de magia y casi pierde la vida.

Se trata de Pedro Volta, quien intentó hacer un acto escapista bajo el agua. Anoche, buscó el pasaje a la final del concurso de la señal Telecinco con el mismo número que estuvo a punto de costarle la vida anteriormente.

Todo comenzó cuando el concursante se metió dentro de un tanque de agua atrapado en una camisa fuerza con la intención de liberarse y abrir dos candados para poder salir.

El participante tuvo que sacar su cabeza por la parte de arriba del tanque, tomó aire y, tras pasar un minuto y medio sumergido, el hombre perdió el conocimiento.

Posteriormente convulsionó durante unos segundos ante la mirada atenta de la gente que estaba en el estudio, de los jurados Paz Padilla, Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide, y de todo un país que lo seguía en vivo por televisión.

Al borde de la muerte

Rápidamente, productores del programa y sus asistentes personales le sujetaron la cabeza al tiempo que le pidieron que mantuviera la calma y siguiera tomando aire.

Luego de unos instantes, los médicos que se encontraban en el estudio de TV lograron que recuperara la consciencia y saliera del tanque de agua por sus propios medios.

“Ahora estoy bien. Es un reto muy difícil y he estado a punto de conseguirlo. He intentado aguantar más tiempo para hacer más timing. Todo estaba controlado, no se preocupen. No me juego la vida porque tengo un gran equipo de profesionales y hemos trabajado un mes y medio", manifestó Volta luego del episodio.

Y agregó: "Lo que sí les puedo decir es que este número no lo voy a hacer más porque creo que he conseguido lo más importante, superar mi miedo. Me he metido aquí y lo he hecho. La magia es un arte maravilloso. Los magos no estamos locos, intentamos superarnos. Y, lo más importante, el mago quiere sorprender al público e ir un poco más allá”.