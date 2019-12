¡Sin censura! Celia Lora muestra sus partes íntimas en fotos para Playboy

Celia Lora siempre da que hablar a través de las redes sociales y, esta vez, no fue la excepción. La mexicana ha querido complacer por unos instantes a sus fieles seguidores con una provocativa imagen que ha subido desde su cuenta oficial de Twitter.

En las fotografías se muestra totalmente desnuda y sin temor a una censura solo para presumir la escultural figura que posee esta polémica mujer.

Don’t you cry tonight, I still love you baby pic.twitter.com/cuf5uVCMvE

Estas imágenes pertenecen a su calendario que realizó en 2017 con Playboy, la popular revista para adultos, y que corresponde al mes de julio. Los fans se han deleitado la pupila al observar a la playmate usar una sexy lencería de cuero que no le cubre absolutamente nada.

Celia Lora de 35 años de edad ha forjado su carrera artística en diversas producciones exclusivas del entretenimiento para adultos, pues no se puede negar que la playmate posee uno de los cuerpos más ardientes de la industria del cine erótico mexicano.

Hay veces que no tengo ganas de verte

Hay veces que no quiero ni tocarte

Hay veces que quisiera ahogarte en un grito

Y olvidarme de esa imagen tuya

Pero no me atrevo pic.twitter.com/2LHPsBO8aX

— Celia Lora (@CeliLoraOficial) December 6, 2019