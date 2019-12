¡De infarto! La escandalosa imagen de la hija del Pando Ramírez presumiendo su retaguardia

View this post on Instagram

Muchas veces me enfoqué en cosas sin sentido y hasta podría decir qué no tenía una autoestima tan buena. ¡¡¡Las apariencias engañan!!! Vemos a las personas, sin embargo no sabemos lo qué está pasando en su vida o tiene en su mente… Pero he logrado entender, qué todo pasa por algo por más pequeño qué sea. No todo lo malo qué pasamos lo merecemos. Pero muchas veces necesitamos cosas malas y tropiezos en la vida para entender con claridad las cosas. Ahora con estas libritas de más. Y con experiencias qué me han abierto los ojos… Puedo decir qué me amo y me valoro 🥰😍💕y qué se lo qué quiero para mí y para mi vida. Ahora más qué nunca, se lo qué me merezco porque más allá de lo físico, tengo un lindo corazón, valores, soy extrovertida, amorosa, a veces un poco loca y bipolar 🤭😂pero soy real y leal. Qué es algo qué no todas las personas tienen. ❤️ en fin, sólo quería contarles un poco de mí, ya qué no acostumbro a expresarme tanto por acá. • Espero hayan iniciado su semana de la mejor manera!!! 👸🏾🥰💕