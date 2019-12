Participante de MasterChef hace fuerte confesión: “Oran a Dios para que me violen”

Desde el pasado 21 de noviembre, Colombia atraviesa una convulsa situación debido a las protestas en contra de las políticas del presidente Iván Duque.

A las manifestaciones contra el gobierno se han sumado varios famosos, entre ellos la cantante colombiana, Adriana Lucía, quien además es parte del reality show MasterChef Celebrity.

Y aunque muchos aplauden la postura de la artista, otros le critican al afirmar que se trata solamente de una "fachada" para ganar popularidad.

Adriana ha sido incluso víctima de insultos, donde, según ella afirma, algunos han llegado al extremo de desearle la muerte u "orar" para que la violen.

"Me han deseado la muerte; que doy vergüenza; que oran a Dios para que me violen", confesó la cantante en un mensaje publicado en Twitter.

"Pero de lo más absurdo que me han dicho, es que todo lo hago porque quiero ser senadora", se lamentó la artista.

Me han deseado la muerte, que doy vergüenza, que oran a Dios para que me violen 🤦‍♀️ pero de lo más absurdo que me han dicho es que todo lo hago porque quiero ser senadora 😳. A ti, amigo marchante te digo: QUIERO LA CURUL DE TU CORAZÓN. Mañana 8:30 en el planetario ¿vamos o qué? — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 7, 2019

"No me van a callar"

Adriana ya se había defendido esta semana por los ataques y críticas que ha recibido, asegurando que todos los colombianos están "llenos de razones para marchar".

"A mí no me van a callar sacándome a relucir algo hecho de manera correcta como algo indecente, porque no es así. Y así como de manera VOLUNTARIA, acompañé al expresidente Juan Manuel Santos, porque creo y sigo creyendo en que el camino es la Paz", escribió la cantante en otro tuit.

"También le hice un llamado público por la defensa de la vida a los líderes sociales asesinados durante su gobierno. El presidente es Iván Duque, ya no es Santos. ¿Hasta cuándo les va a servir mirar para atrás? Ustedes tan trabajadores que son, trabajen. Eso es lo que deben estar haciendo, buscando soluciones", escribió.

Por la defensa de la vida de los líderes sociales asesinados durante su gobierno.

EL PRESIDENTE ES @IvanDuque , ya no es Santos. ¿HASTA CUÁNDO LES VA SERVIR MIRAR PARA ATRÁS?

Ustedes tan trabajadores que son, TRABAJEN. Eso es lo que deben estar haciendo, BUSCANDO SOLUCIONES. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 4, 2019

Adriana Lucía participará este 8 de diciembre en un concierto, al que se unirán otros artistas, para apoyar las manifestaciones en Colombia.