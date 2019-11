Revelan el audio de la discusión entre hijos de José José el día que falleció

A casi dos meses de la muerte de José José, los hijos siguen causando polémica por la enemistad y peleas que han tenido en los últimos años.

Ahora, fue revelado el audio de lo que conversaron el día que el cantante falleció en la llamada donde Sara Sosa avisó a su hermanastro José Joel sobre lo sucedido.

El programa digital Chamonic filtró la atropellada conversación que tuvieron los tres hijos del Príncipe de la canción al enterarse de que había fallecido.

Entre acusaciones y gritos

En la grabación, se escucha a José Joel de 43 años pidiendo por su hermana Sarita, la hija menor del Príncipe de la canción quien atiende el teléfono entre lágrimas y es avisada por José Joel que Marysol ya está en la llamada, pues estaban juntos en una fiesta infantil.

En la conversación se escucha a Sarita llorando, explicándoles a sus hermanos que el cuerpo de su padre, quien recién había muerto, sería trasladado a la morgue.

El momento álgido de la conversación llegó cuando José Joel comentó “Nada más para saber que no vayan a hacer alguna tontería, ¿me entiendes? Alguna tontería mi amor, queremos ver el cuerpo de papá antes de que vayan a hacer algo con él".

En este momento Sarita cambió el tono de la conversación respondiendo: "Escúchenme por favor, estoy pasado por esto por mi propia cuenta”, a lo que José Joel respondió "pues porque así lo has querido mamacita".

"¿Saben qué?, si me van a gritar mejor olvídenlo. Déjenme decirles algo, ¿Ok? Quiero que de verdad entiendan. Sólo ustedes dos… Tú, Mary y yo… Nosotros somos los que supuestamente debemos de pasar por esto. No traigan a la prensa. No traigan a la señora que está con ustedes (refiriéndose a Laura Núñez, amiga y exmánager de José José). No traigan a nadie. Solo Nosotros tres. No quiero repetirlo. Sólo nosotros, la familia. Tenemos que estar unidos, tenemos que pasar por esto", expresó Sarita.

La conversación continuó con acusaciones hasta que Sarita decidió no dar más explicaciones y colgar la llamada.

https://www.instagram.com/tv/B5TagPlBoN9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading