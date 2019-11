VIDEO. Ariana Grande sufrió una aparatosa caída en su último concierto

Durante el fin de semana, Ariana Grande se presentó en el Amalie Arena en Tampa, Estados Unidos, como parte del “Sweetener World Tour”.

Aunque la cantante ofreció una gran presentación, lo que realmente dio de qué hablar su caída en el escenario.

El concierto iba comenzando, la intérprete de “Thank u, next” se encontraba tocando la segunda canción de la noche, cuando de repente comenzó a tambalear y no pudo sostenerse, cayendo así, en los brazos de uno de los bailarines.

SHE FELL ON BEAT I HAVE TEARS pic.twitter.com/CVTxclFcoU — nora (@diornasa) November 25, 2019

Ante tal caída, la cantante no hizo nada más que reírse y seguir con su presentación. “Gracias por hacerme sentir amada cuando me caí al inicio. Me tenía que caer. Han pasado 87 shows y no me había caído, así que tenía que pasar”, comentó Grande.

A pesar de la gran caída que sufrió, la intérprete se recuperó rápidamente para seguir con su presentación.

Se recupera de salud

En los últimos días, la cantante había compartido en sus redes sociales lo mal que lo estaba pasando. Su estado de salud la obligó a cancelar unos conciertos de su gira, por lo que este es el primer concierto que da tras anunciar la rara enfermedad que padeció.

"Hola, mis amores, todavía estoy muy enferma. He estado mala desde el último concierto en Londres. No sé cómo es posible, pero aún me duele mucho la garganta y la cabeza. Sueno bien, pero tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo”, explicó.

“Estoy viendo a mi médico e intentando ponerme bien para el concierto de mañana. Lo último que querría es cancelarlo en este momento con tan poca antelación. De veras que guardo la esperanza", agregó la cantante.

"Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo. Por favor, tomaos esto como una gentil advertencia: no quiero estar preocupada mañana si no puedo hacerlo", había comentado Grande.