De forma definitiva, cancelan el Victoria’s Secret Fashion Show por fuertes razones

#EuropaPlusFashion : Це офіційно: шоу Victoria's Secret 2019 скасовано Влітку в ЗМІ з'явилася інформація, що знамените шоу бренду нижньої білизни Victoria's Secret цього року не відбудеться вперше за 25 років, проте до цих пір офіційного підтвердження цьому не було. Але вчора Стюарт Б. Бергдерфер, головний фінансовий директор і виконавчий віце-президент L Brands, якому належить бренд, зробив офіційну заяву і підтвердив скасування показу: ‘Ми вважаємо, що важливо розвивати маркетинг Victoria's Secret. Ми визнаємо і цінуємо, що комунікація бренду, пропозиції, емоційний зміст Victoria's Secret – це, безумовно, важлива річ. Шоу було дуже важливою частиною для бренду в побудові бізнесу і чудовим маркетинговим успіхом. І з огляду на сказане, ми з'ясовуємо, як просувати позиціонування бренду і найкраще доносити це до клієнтів. Це бізнес, у якого були проблеми протягом трьох або чотирьох років, і буде потрібен якийсь час, щоб стабілізувати його і повернути його туди, де він повинен бути. Ми вважаємо, що найголовніше – це якість самого товару, якість нашого виконання і продажу в магазинах і в інтернеті‘ – заявив він. Компанія, як виявилося, має серйозні фінансові труднощі: її акції впали на 28 відсотків з початку року, а продажі знизилися. Крім того, в минулому році у шоу були найнижчі рейтинги за всю його історію. #victoriassecret #victoriassecretfashionshow