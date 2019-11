Los estilos más arriesgados y extravagantes de las personalidades en el Mercedes Benz Fashion Guatemala

View this post on Instagram

The more you’ll dress up, the more fun you’ll have 💥✨ Este fue mi look para el día 1 del @mbfgt #GuateEstaDeModa . . dress @mmuskari makeup @jessieharrisonmakeup amé tanto, sos 🔝 Hair @bar_hair_extensions y @afroditassalon gracias por ayudarme a cumplir mi capricho de tener un par de cm más en el cabello, me encanta!!!