VIDEO. Bad Bunny lanza nueva canción dedicada a quienes ponen "los cuernos"

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, dio a conocer sobre el lanzamiento de su nueva canción titulada "Vete".

Este tema del boricua trata sobre el desamor y específicamente de la traición.

Nueva canción

El intérprete del trap y reguetón compartió el video de su nueva creación a través de sus redes sociales.

Si te fallaron (pegaron cuernos) o ya no soportas a esa persona, esta es la canción a dedicar", escribió.

El video fue dirigido por Cliquia X Stillz y producido por Paranoiia.

"Cuernos"

Según el propio artista esta canción está dedicada a las personas que han traicionado a sus parejas.

Por otra parte, en su canal de YouTube compartió la letra de la misma:

"Yeh, Yeh, Yeh, Yeh

Yeh, Yeh, Yeh, Yeh

Si te vas yo quiero saber si tu te vas mami

Cuando tu quieras, Cuando tu quieras

Yeh Yeh

Vete eh eh eh

Nadie te esta aguanto y la puerta esta abierta eh

No te preocupes por nosotros dos nuestra historia ya esta muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas eh pero pa acá no vuelvas

No no no no

Vete eh eh eh

Nadie te esta aguanto y la puerta esta abierta eh

No te preocupes por nosotros dos nuestra historia ya esta muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas eh pero pa acá no vuelvas

No no no no

Dime que esperas

Baby te quiero pero afuera

Eres alguien por dentro y otra por fuera

Y ya no siento nada cuando te encuera

Dame dame Banda eh

En mi corazón ya tu no eres la que manda

Se acabo por ti ya no siento nada

De nuestra serie ya no sale en temporada

Así que vete lejo'

Dile al diable que te envie el pin

Hace tiempo que no somos un team

Pal' carajo nuestro aniversario y san Valentín

Ya no hay mas Christian lou

Ni los traje en satin

Síguelo que esta verde eh

Que tienes la culpa es lo que te muerde

Quédate con el perro Pa que de mi te acuerde

Y pienses en to lo que te pierde

Pero te deseo suerte y ahora soy mas fuerte

Gracias a to lo que me hiciste eh

tu nunca me quistes eh

No se pq me insiste

Pero te deseo suerte y ahora soy mas fuerte

Gracias a to lo que me hiciste eh tu nunca me quistes eh

No se pq me insiste".