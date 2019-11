Tom Felton confiesa por primera vez del tipo de relación que tiene con Emma Watson

View this post on Instagram

‘She’s an incredibly smart and lovely young lady, so it’s always nice to bump into each other and slightly reminisce about old times but also about looking forward to the future.' Tom Felton via Daily Mail – November 18 2019 🌟❤🤩😍🧡 – #feltson #tomfelton #emmawatson @t22felton @emmawatson #tomandemma #dracoxhermione #tomfelton #emmawatson #dracomalfoy #hermionegranger #feltsonpower #emmaandtom #emmaxtom #hermioneandmalfoy #hermioneanddraco #dramioneship #dramionelove #dracofeltson #dhr #hermaco #hermionemalfoy #emmafelton #dracomalfoyandhermionegranger #tomandemma #tomma #tomfeltonandemmawatson #tomxemma #dracomalfoyandhermionegranger #dracomalfoyxhermionegranger #feltonandwatson #feltsonforlife #tomfeltonxemmawatson #tomma #harrypotter