El body blanco de la Miss Guatemala 2013 que hace arder Instagram

View this post on Instagram

La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos o lo que somos o donde estamos o lo que realizamos, nada de eso, lo que nos hace felices o infelices. Es lo que pensamos acerca de ello💙! . . #guate #guatemala #miguate #chapina #guatemalteca #latina #ca #look #outfits #outfitinspiration #ciudad #photography #photooftheday #portrait #portraitphotography #flag #bandera #mipais #street #streetstyle #streetphotography #face #swim #swimsuit #pool #poolside #pooltime #view #sunset #sunsetlovers