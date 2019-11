Anahí habla de su depresión, ansiedad y sacrificios al ser estrella infantil en emotiva entrevista

Como una nueva fase de su carrera, Anahí lanzó su primer podcast “Están ahí”, donde tocó un difícil tema. La exRBD inició hablando de su depresión, ansiedad y sacrificios al ser estrella infantil.

La mexicana comenzó a actuar a los dos años y pronto destacó en el teatro musical. Aunque reconoce que guarda buenos recuerdos de aquella época, reveló que en algunos momentos sufrió depresiones y ansiedad.

"En mi vida se sacrificaron muchas cosas. Yo no tuve de pronto viajes de campamento, cumpleaños, día de las madres. De verdad yo me perdí muchísimas cosas, como muchos niños artistas. Pero bueno, hay historias muy trágicas que, gracias a Dios, no fue la mía. Pero sí, sacrificas muchas cosas, sí te pierdes muchas cosas”, comentó.

“Yo hice mucho teatro musical, y eran los sábados y domingos las obras de teatro. Entonces, yo me acuerdo que mis depresiones más grandes de niña era que no iba a las piñatas y me perdía todo lo que los fines de semana los niños normales hacen. Y así como eso, en la adolescencia me perdía las fiestas”, explicó Anahí.

El origen de su depresión y ansiedad

Una parte que la llevó a padecer mucho estrés fue castigarse a sí misma cuando no hacía las cosas bien, así como “no ser profesional.

“A veces me aferraba muchísimo a querer que todo saliera bien y de pronto, pues no lo logras, porque el mismo miedo te paraliza y no deja que logres las cosas, hacerlas como hubieras querido”, señaló.

“No te podías enfermar, porque si te enfermabas y no llegabas a un llamado al teatro o a la novela, entonces ya no eras profesional, y yo me acuerdo que eso a mí me atormentaba mucho de chiquita. Creo que esto nunca lo había contado”, confesó la actriz mexicana. "Y de pronto, tengo que decirlo también, de pronto creo que hubo momentos que los sufrí mucho, más de lo que llegué a disfrutarlos, y eso no estaba bien”, reconoció.

“Ahora que estoy más grande y que ya maduré, y que ya pasaron muchos años, a lo mejor si vuelvo la mente para atrás digo: 'Wow, tal vez hubiera disfrutado más muchas cosas que a veces las sufrí de más, porque de todos modos, iba a pasar lo que iba a pasar. Los momentos hermosos fueron hermosos, y de pronto, los fracasos, o cuando no te iba tan bien como tú querías, pues de todos modos iba a pasar… Pero pude haberlo disfrutado más”, dijo la cantante.

A pesar de las dificultades, Anahí reconoce que su carrera estuvo “llena de bendiciones, llena de cosas lindas, llena de amor y de mucho cariño de mucha gente" a la que agradece todo el apoyo y el afecto.