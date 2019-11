Martin Scorsese critica las películas de Marvel y el CEO de Disney le contesta

El director estadounidense Martin Scorsese volvió a criticar este martes a las películas de los estudios Marvel, a las que considera productos diseñados para el consumidor, lo que provocó una respuesta del CEO de Disney, que salió en defensa de su filial.

A principios de octubre, el cineasta de 76 años desató una polémica al declarar que los largometrajes de Marvel, centrados en el universo de los superhéroes, parecen más un "parque de atracciones" que "cine".

VIDEO. Primer tráiler de The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese La producción marca la nueva colaboración entre el emblemático director y Robert De Niro en temas de mafia y crimen.

Critica filmes

"Muchos de los elementos característicos del cine, según tengo entendido, están presentes en las películas de Marvel", escribió.

"Lo que no existe es la revelación, el misterio o el peligro emocional real. No hay riesgo", argumentó el director en un columna de opinión publicada el martes en el diario The New York Times.

Las producciones de Marvel están, según Scorsese, como todas las "franquicias" cinematográficas modernas -películas producidas en serie que giran en torno a un mismo personaje o un mismo universo-, "calibradas, probadas, modificadas (…) y remodificadas nuevamente hasta que están listas para consumir".

El director de "The Irishman", su más reciente largometraje estrenado en los cines de Estados Unidos antes de que pueda verse en Netflix, dice que está dando un paso al frente para criticar la estandarización de la oferta cinematográfica en detrimento de la diversidad.

"Si a le gente se le da un tipo de cosa y se le vende infinitamente un tipo de cosa, claro que querrán más de esa tipo de cosa", apuntó Scorsese.

"No creo que haya visto jamás una película de Marvel", dijo Bob Iger, CEO de Disney, la casa matriz de Marvel, en una entrevista emitida por la BBC el martes.

"Cualquiera que haya visto una película de Marvel no podría hacer con honestidad estas declaraciones", añadió.

Nueve de las 25 películas más taquilleras de la historia del cine son del estudio Marvel, incluyendo "Avengers: Endgame", que rompió el récord del género a fines de julio.

Las 23 películas del universo Marvel lanzadas desde 2008 han recaudado más de 8.500 millones de dólares solamente en Norteamérica, según cifras publicadas por el sitio especializado Mojo Box Office.