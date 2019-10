Laura Bozzo deja en shock a sus fans con diminuto bikini y pronunciado escote

View this post on Instagram

Hola #Mexico ❤ Tenemos una cita este viernes 18 de octubre de 12:00 a 16:00 hrs en @ModaSuburbia Parroquia CDMX✨ ¡Te espero! 😍 ——— Hello #Mexico ❤ I will see you Friday October 18 from 12:00 – 16:00 hrs at @ModaSuburbia Parroquia CDMX ✨ Can’t wait! 😍