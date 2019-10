VIDEO. Publican tráiler final de Star Wars: The Rise of Skywalker que anuncia fecha de estreno

Disney liberó el avance final de Star Wars Episodio IX: The Rise de Skywalker en donde el malvado emperador Sheev Palpatine regresa como principal antagonista para la conclusión de la trilogía secuela icónica en la cultura pop.

TRÁILER

Darth Sidious, fue el villano principal a lo largo de la trilogía original y precuela de la saga espacial y su adición al último capítulo de la Era de la Resistencia ha despertado muchas expectativas, teorías e ilusiones de los fanáticos de todo el mundo.

Las imágenes del nuevo avance permiten escuchar la voz del antagonista, quien al parecer estuvo detrás de los eventos de las últimas 2 películas.

Cierre digno

The Rise Of Skywalker es dirigida por J. J. Abrams quien buscará otorgar un cierre digno a la saga principal de Star Wars, luego de que las decisiones creativas de Rian Johnson no dejaran satisfechos a los fanáticos en general al ignorar lo establecido en el episodio VII.

Incluso en la trilogía original, mostrando actitudes incoherentes de Luke Skywalker o el polémico uso de la fuerza de la Princesa Leia.

Poster

Junto con el avance, se mostró el poster final de la producción:

Poster final de Star Wars: The Ryse of Skywalker. / Disney

Evidentemente, en dicho material visual se puede observar que la fecha de estreno del último film de esta saga será el

El cierre de la saga galáctica, llegará a las salas de cine en diciembre y promete muchas sorpresas para los fanáticos así como un cierre que dejará satisfechos a todos.

* Con información de Axel Amézquita.