Carmen Villalobos se exhibe junto con su esposo en sexys pijamas tras su noche de bodas

Felicitaciones a nuestra favorita #CarmenVillalobos quien se casó recientemente con su novio con el que duró 11 años #SebastianCaicedo también actor!! Muchos se preguntaban si el algun dia se casaria con ella, pero su sueño fue hecho realidad este weekend ♥️♥️♥️ Podrás ver todos los detalles de la boda por @telemundo 🤗🤗🤗 (📸: @geopuello )