Consuelo Duval sufre ataque al corazón y este es su estado de salud

Hace unas semanas, Consuelo Duval reveló que se encontraba delicada de salud, sin decir que le sucedía exactamente. Sin embargo, trascendió que había sufrido un ataque al corazón alarmó a sus seguidores.

El rumor surgió luego de que la comediante mexicana compartiera en sus historias de Instagram una imagen que revelaba lo "doloroso" que era estar cargando varios aparatos, mientras mostraba que tenía artefactos en su brazo, pecho y abdomen.

Asimismo, la conductora de "Netas Divinas" aprovechó para agradecer a sus seguidores su preocuparse por su salud y las muestras de cariño que le han brindado, asegurando que los mantendría al tanto.

Tras ver la dimensión que ha tomado la noticia, ella decidió compartir otro video en Instagram, explicando cuál era su padecimiento.

Según dijo que tiene presión alta y que que necesita cambiar sus hábitos de salud, pero que los fanáticos podrán tener a la "chingadera mayor" para rato.

"Tienen chingadera mayor para rato. Tengo que cambiar todos mis hábitos. Tengo alta la presión y como no me para la cabeza pues al dormir se me aceleran los latidos del corazón, entonces no estoy durmiendo bien", agregó.