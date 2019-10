Ninel Conde se deja ver con diminuto prenda, sin ropa interior y enseñando de más

Las redes sociales de Ninel Conde están "on fire" tras una reciente imagen que la celebridad compartió recientemente y la cual deleitó la pupila de sus fans.

Sin duda la cantante sabe cómo consentir a los más de 3 millones de seguidores en Instagram, pues cada vez que puede presume y exhibe sus candentes encantos.

En esta ocasión sus diminutas prendas estuvieron a punto de revelar de más, pues al no llevar sostén dejó ver una parte de su seno.

"Un pequeño recuerdo de esta bonita sesión, les deseo tengan un increíble fin de semana. ¡Los amo #condefans! ¡Besooos! 💋", escribió la celebridad.

El atrevido vestuario que utilizó para la sesión fotográfica impactó a sus admiradores que lanzaron candentes comentarios a la celebridad mexicana.

"Mamasita eres bellísima❤️😍"

"Espectacular muñequita😍😍"

"¡QUÉ ESPECTÁCULO DE MUJER! DI-VI-NA 💁🏼‍♀️"

"Wooooooow ♥️♥️♥️ en realidad eres muy hermosa"

"Eres un bombón mami 😗😘😍"

No cabe duda que la protagonista de “Cleopatra metió la pata”, en donde interpreta a una diosa egipcia, ya es toda una experta en mostrar sus curvas con provocativas prendas que dejan muy poco a la imaginación.

No terminan los problemas

"A veces hubiera preferido que me hubiera dado unas buenas cachetadas a todo lo demás", dijo ante varios periodistas que la cuestionaron sobre su nuevo incidente con Giovanni Medina, el padre de su hijo Emmanuel.

Y aunque parecía que la relación marchaba bien, hace unos días volvieron a enfrentar una nueva polémica, pues ella publicó videos en su cuenta de Instagram en donde, llorando y desesperada, explicaba que se había enterado de que Giovanni y su hijo tuvieron un accidente vehicular y él no le respondía el teléfono.

Poco después el propio Medina compartió en sus redes un video junto a su hijo para explicar que no había pasado nada de gravedad, pero según Ninel el accidente fue más serio.

"A él lo que le interesa es la opinión pública, entonces la verdad no le puedo creer lo que me diga porque me está diciendo que no le pasó nada, que fue un banquetazo y la gente de la residencial me dice que dañó un árbol y que lo llevaron a urgencias", expresó ella.