Las fotos más sexys y atrevidas de la nueva conductora del programa guatemalteco “¡Qué Chilero”!

La vida es solo un momento! Hoy me desperté con tantas ganas de disfrutar el momento! Hice lo que tenía que hacer durante el día disfrutando del momento! Terminé el día y agradezco el haberlo hecho, porque hay días que no lo hago, lo confieso, pero se sintió bien hacerlo el día de hoy, y me invitó a mi misma a hacerlo mañana, pasado, y todos los días! 🍃 Mi outfit @bulocksgt 🤩