Príncipe Harry acciona legalmente contra medios por el sufrimiento de Meghan Markle

El Príncipe Harry, formalmente conocido como Su Alteza Real Enrique de Sussex, lanzó un ataque judicial este viernes contra medios sensacionalistas británicos. La acción es por escuchas telefónicas, filtración de una carta y acoso que ha sufrido su esposa Meghan Markle, Duquesa de Sussex.

Además, días antes ya había advertido que no permitiría que su esposa sufriera el acoso de la prensa como pasó con su difunda madre, Diana de Gales.

Fuertes declaraciones

El 1 de octubre, el Príncipe Harry elaboró una extensa carta que fue publicada en el sitio oficial de Royal Sussex.

"Como pareja, creemos en la libertad de los medios. Lo consideramos una piedra angular de la democracia. Desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica", explicó el príncipe.

Harry indicó que esos medios realizan campañas contra Markle desde año pasado, durante el embarazo y crianza de su bebé.

"No puedo describir lo doloroso que ha sido", reconoció Harry.

También explicó que hasta el momento no han logrado corregir las tergiversaciones continuas. Por esa razón, tomaron acciones legales contra esos medios.

"Han creado mentira tras mentira a su costa, simplemente porque no ha sido visible durante la maternidad", dijo.

Meghan Markle sufre

Su Alteza Real dejó claro que Meghan es la misma mujer que era hace un año, el día de la boda, y la misma que han visto en la gira por África.

"He sido testigo silencioso de su sufrimiento privado durante demasiado tiempo",

Harry también recordó que hace un tiempo se filtró una carta que Meghan había escrito a su padre.

"El contenido de una carta privada se publicó ilegalmente de manera intencionalmente destructiva para manipularlo a usted, al lector, y promover la agenda divisiva del grupo de medios en cuestión", argumentó.

También reveló que los medios que consiguieron la carta habían omitido párrafos, oraciones e incluso palabras, todo para enmascarar mentiras.

"Todos sabemos que esto no es aceptable, en ningún nivel. Aunque esta acción puede no ser segura, es la correcta", indicó.

Harry también tiene miedo

Su Alteza Real ha dicho que su "miedo más profundo" es que la historia se repita.

"He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real", escribió Harry.

Acciones legales

Ahoras, Harry ha presentado un reclamo contra los periódicos asociados por el uso indebido de información privada, la infracción de los derechos de autor y la violación de la Ley de Protección de Datos de 2018. Los procedimientos son en la División de Cancillería del Tribunal Superior.

"Hemos iniciado procedimientos legales contra el Mail on Sunday y su empresa matriz, Associated Newspapers. Es por la publicación intrusiva e ilegal de una carta privada escrita por la duquesa de Sussex. Esto es parte de una campaña de este grupo de medios para publicar información falsa. Historias deliberadamente despectivas sobre ella, así como sobre su esposo", relató el vocero legal de Schillings que representa a la duquesa de Sussex.

El caso está siendo financiado de manera privada por The Duke and Duchess of Sussex. En espera de un fallo de la Corte, los ingresos de cualquier daño serán donados a una organización benéfica antibullying.

Además, se conoce que también accionarán legalmente contra The Sun. Este es uno de los periódicos más leídos de News Group Newspapers.

Según varios medios, que citan escuchas de mensajes dejados en el buzón de voz de teléfonos, también se querella contra el Daily Mirror.