Tachan de ignorante y “naca” a Kim Flores por este video que publicó en Instagram

Una vez más, Kim Flores vuelve a ser el centro de atención de las redes sociales. Y es que la ahora esposa de Edwin Luna fue atacada nuevamente, luego de que sus fanáticos la tacharan de “ignorante”.

“Buenos días. Hoy quería dejarles algo. Muchas veces me preguntan qué se siente, qué sí me duele, qué pienso que me critiquen tan duro”, se le escucha decir al inicio a la modelo guatemalteca.

Posteriormente, Flores continúa: “Cuando tú te tienes amor propio, creo que lo que piensen, opinen o digan los demás, la verdad no importa si tú te amas. Yo soy segura de mí y no vengo con máscaras y no quiero agradar al otro”.

Finalmente, Kim resalta: “Gracias a Dios soy feliz, amo a mi familia. No les vengo a decir que soy perfecta, que no tenemos problemas. Siempre tienes que levantarte positiva, amarte, no impresiones, sé tu mismo y lo demás va a ser ‘inrrelevante’”.

Esta última palabra fue la que armó un gran debate: “Inrrelevante”, generando una gran ola de comentarios negativos en su publicación.

“Va a ser inrrelevante dice. Es irrelevante, aprende hablar, se te aflora la naquez”, “Creo que es irrelevante no inrrelevante, pero la idea es esa”, son algunos de los textos que se pueden leer en el clip.

Los escándalos de Kim Flores y Edwin Luna

Esta no es la primera vez que la guatemalteca se ve envuelta en un escándalo. Recordemos que desde que inició su relación con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey ha estado en el ojo del huracán.

Fue hace unos meses atrás que tanto Kim como Edwin celebraron su boda por todo lo alto en Monterrey, México. La pareja tiró la casa por la ventana, ofreciendo un recepción de lujo. Dentro de los invitados figuraron varios artistas mexicanos y guatemaltecos.