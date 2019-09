Muere actor de Karate Kid que interpretó a "Tommy" de los "Cobra Kai"

Una breve reunión con los integrantes originales del team "Cobra Kai" fue otro de los momentos muy gratos en esta serie de YouTube Red.

Esto ocurrió en la segunda temporada de dicho drama creado por Robert Mark Kamen y en la que William Zabka y Ralph Macchio repiten sus papeles de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, respectivamente.

Sin embargo, el elenco y la producción de Cobra Kai tuvo que enfrentar el deceso en la vida real de Robert Garrison, actor que dio vida al personaje de "Tommy" tanto en Karate Kid como en la nueva serie.

El actor tenía 59 años de edad y falleció luego de estar internado en un hospital de Virginia.

Esto fue dado a conocer por el sitio especializado "TMZ", quien también aseguró que el otrora actor tenía serie problemas con el hígado y el riñón.

No cabe duda que este será un duro golpe tanto para los fanáticos como para los creadores de la serie.

Garrison tuvo una breve aparición en Cobra Kai, específicamente en el capítulo 6 de la segunda temporada.

Esto tiene lugar en un hospital, precisamente, pues Tommy se encuentra en una etapa terminal producto de su enfermedad y "Johnny" (Zabka) va a visitarlo.

Es entonces cuando Bobby, Tommy, Jimmy y Johnny, los integrantes del famoso dojo antagónico Cobra Kai, deciden dar un último hálito de vida a su entrañable amigo.

Toman sus motocicletas, recordando los viejos tiempo, y pasan una noche acampando en el bosque recordando anécdotas.

No sin antes tener una trifulca infaltable en un bar en donde beben horas antes.

La producción de la serie lamentó el deceso de Garrison a través de sus redes sociales.

We're saddened by the sudden passing of Rob Garrison, who delighted Karate Kid and Cobra Kai fans alike for generations. Our thoughts are with his family during this time. #CobraKai for life. pic.twitter.com/g8M3vwHd6l

— Cobra Kai (@CobraKaiSeries) September 27, 2019