Ingrid Coronado vuelve locos a sus fanáticos al presumir look al estilo Ninel Conde

Te invito a que pruebes esto: Haz el compromiso de resaltar las bondades de las personas, de ayudarles a ver sus virtudes y las cosas que hacen bien. Prueba hoy con toda la gente que te encuentres. Desde tu pareja, hijos, padres, las personas que trabajan contigo, amigos, conocidos. Verás cómo todas esas cosas buenas que ves en ellos, será lo que te muestren 😉 Gracias por mi 👚👖@jadeb.mx Y gracias por mis 👠 @kokolet.mx