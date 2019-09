Patricia Manterola y su desinhibida fotografía de sus glúteos a sus 47 años

View this post on Instagram

3/3 Cada día, cada inicio de semana, cada respiración; son una nueva oportunidad para “vaciar” la mente y empezar de cero; ¡Desde ese lugar de no pensamiento, de vacío mental, es más fácil reconocer que tu SER, que tu corazón siempre están llenos de amor! Feliz inicio de semana familia hermosa 💖✨ ¿Cual es tu meta esta semana? ¡Cuéntame! TE LEO 👇 #mondaymotivation #lunesdemotivacion #losquiero