FOTO. Edwin Luna abusa del maquillaje y fanáticos lo exhiben

No hay día que no pase sin que los medios no hablen de Edwin Luna. El vocalista de La Trakalosa de Monterrey y su esposa, Kim Flores, siguen siendo la comidilla de la prensa rosa.

En está ocasión, el cantante mexicano desató la polémica al compartir una imagen en su cuenta de Instagram. “Listo para iniciar mi día dándole con todo el power”, dice parte de la leyenda que acompaña la instantánea.

Fueron los mismos fanáticos del artista quienes exhibieron el abuso de maquillaje que ha tenido el mexicano en sus diferentes posteos.

“No me gusta que abuses del maquillaje”, “Un hombre no debe usar tanto maquillaje”, “Te miras lindo, pero sin tantos polvos”, dicen algunos de los comentarios que dejaron los fans en la postal.

Asimismo, el intérprete de canciones como “Fíjate que sí” y “Si ya no me quieres”, resaltó que será más adelante cuando revele más información en lo que está trabajando actualmente.

Edwin Luna habla de su suegra

Recientemente, el artista decidió referirse hacía las declaraciones que hizo su suegra. Luna enfatizó que agradece no tener una madre como la señora Colombani.

“Prefiero mantenerme al margen y respetar la decisión que tome mi esposa porque es lo más sano. Si fuera mi madre, que gracias a Dios no, y que amo mucho a mi mamá porque mi mamá me respeta”, afirmó el artista en el programa “De primera mano”.

Además, Edwin expresó que él está dispuesto a ser el intermediario entre Kim y su mamá para que limen asperezas.

“Yo creo que sí. Si se acercara a mí yo mismo le pediría, primero que hablara con mi esposa y ya después podemos platicar”, agregó la pareja de la modelo guatemalteca.

Recordaremos que fue hace unas semanas atrás que Edwin y Kim contrajeron matrimonio en Monterrey, México. La pareja tiró la casa por la ventana para celebrar su unión.