Los ganadores de los Emmy 2019 en las principales categorías

"Juego de Tronos" se llevó este domingo el Emmy a mejor serie dramática, con el que se despide de la televisión tras ocho temporadas.

Winter is finally over, but @GameofThrones’ #Emmys run certainly isn’t. After eight seasons, Game of Thrones has four wins for Outstanding Drama Series. pic.twitter.com/DvNQPNCXl4

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019