Brad Pitt: "¿Estamos solos en el universo?"

El actor estadounidense Brad Pitt es una de las estrellas de cine más reconocidas de su generación.

Su debut en la pantalla grande fue a finales de los 80 y a lo largo de este tiempo ha figurado en filmes como “Thelma & Louise”, “Fight Club”, “Inglourious Basterds” y “12 Years a Slave”.

Brad Pitt revela la razón por la que piensa en retirarse pronto de la actuación Los seguidores de Brad Pitt han enloquecido con el anuncio. Esta es la razón por la que el actor tomará esta decisión.

Este año se vio involucrado en dos grandes proyectos: “Once Upon a Time in Hollywood” y “Ad Astra: Hacia las estrellas”, en este último interpreta a Roy McBride, un astronauta agobiado por la desaparición de su padre cuando él tenía 16 años.

En la cinta, Pitt también funge como productor a través de su empresa Plan B, la cual también produjo la película previa de James Gray, “The Lost City Of Z”.

A continuación, el actor nos habla de los retos y las satisfacciones que tuvo con Gray en la creación de la película.

Conociste a James Gray en el Festival de Sundance en 1995, ¿es así?

Es correcto, lo llamé después de ver “Little Odessa” y de inmediato nos convertimos en amigos. Él es un gran conversador y hemos sido amigos desde entonces. Siempre hablamos de hacer algo juntos y “Ad Astra” fue la película que finalmente se nos hizo.

Brad Pitt en la película "Ad Astra" / Cortesía

Empezaron las conversaciones de “Ad Astra”…

Así es, él dijo: “Tengo esta cosa acerca de la cual he estado pensando”. Me estaba hablando del filme y sentí que la idea era original y que tenía lo contrario a la mayoría de las películas de ciencia ficción. James dijo: “Existen dos posibilidades: O estamos solos en el universo o no lo estamos. Pero las dos ideas son igualmente atemorizantes”.

¿Estuviste atraído a la idea del misterio en la travesía de este personaje?

De manera definitiva, tienes que estar consciente de lo que no conoces. Uno no sabe cómo va a terminar la película cuando la arrancas, siempre es una sorpresa.

Actor estadounidense Brad Pitt / AFP

4

Cuéntanos más sobre todo el proceso que conllevó el filme…

James y yo siempre hemos platicado de manera muy personal y abierta acerca de nuestras cosas, y por lo general nos reímos bastante de ellas. Desarrollamos el guion hasta el momento de la filmación y lo que James hacía mientras estábamos en la producción era: En la mañana me enviaba los textos correspondientes al día de filmación. Siempre eran acerca de algo muy personal en su vida, algo que era muy revelador acerca de él.

Cuando pasamos a editar la película, siempre me pareció que fue lo más difícil de la vida. Fue una sorpresa para mí, pero también algo que me dio mucha alegría pues siento que cuando piensas que sabes exactamente cómo debes hacer algo, entonces ya de hecho has terminado de hacerlo.

¿De qué manera te resultó sorprendente?

Lo que me resultó sorprendente de esta película fue lo delicado que fue el proceso de edición. Una sola línea de la sobregrabación, una pauta musical mal colocada y podía hacer que todo se echara a perder, y teníamos que volver a empezar todo de nuevo. Esta fue una constante a lo largo de toda la película.

* Entrevista cortesía Revsa Guatemala.