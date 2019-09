Consuelo Duval genera polémica al compartir imagen de su “celulítica” retaguardia

View this post on Instagram

FELIZ CUMPLEAÑOS JUMIL!!! @ederbez sabes lo que te admiro animaaaaal!!! A ver si este año si me pelas y no me dejas en vergüenza delante de mis miles de millones de seguidores gusano de coladera!! Sólo porque es tu cumple te lo voy a decir TE AMO LOMBRIZ!!💞💞🙌🏻🙌🏻