Denuncian de abuso a miembro de la banda Alux Nahual

Una mujer que se identifica como Pamela Symphony hizo público un extenso mensaje en las redes sociales. En el escrito denuncia los abusos de los que fue víctima por parte de quien ella identifica como PA, miembro de la banda Alux Nahual; y a un exdirector de la Orquesta Municipal de la Ciudad de Guatemala.

Ella recuerda que hace diez años fue abusada por primera vez en la Escuela Municipal de Música. Sin embargo, es hasta ahora que decidió hablar de lo que le sucedió.

También compartió capturas de pantalla de correos que PA le envió a ella o a un conocido, quien también intentó abusarla.

"Estos correos me ayudaron recordar fechas mientras recibí atención en Fundación Sobrevivientes", revela la mujer.

La víctima asegura que en el 2013 recibió golpes que le aflojaron los dientes.

Anota que el exdirector de la escuela y orquesta la sacó y le dijo que el motivo era por ser ella "una persona sucia". "Que él sabía lo que estaba pasando y que no pusiera un pie en su escuela".

"Mientras el Sr. PA, me pidió mi silencio rotundo la noche en que abusó de mi. Llegaba a la escuela como si nada a saludarme. Yo lo ignoraba", añade.

La mujer recuerda que eso le generó una depresión. Incluso se intentó quitar la vida.

"Yo no quería decir nada por miedo a ser regañada o que me sacaran de la escuela", explica.

"Es por esto que hoy es un día importante para mi", escribió Pamela Symphony.

La joven indica que el abuso se dio en junio de 2009, de noche, en las instalaciones de Correos, específicamente en el cuarto de ensayo del Cuarteto Contemporáneo de Guatemala.

"Por haberme pedido mi silencio, mientras PA contaba su versión sucia a quienes le convenía. Por haberme forzado a aceptar que era algo que yo debía amar aunque no me gustara", indica.

También revela que el supuesto abusador le pidió que se mudara a vivir a una casa cerca del Conservatorio Nacional.

Por estos golpes, ella puso una denuncia ante el MP. Sin embargo, luego PA la amenazó.

También revela que en el 2013, el agresor la agredió con una astilla de una escoba en sus senos hasta que sangró.

"Por la vez que con un cuchillo me amenazó si yo no decía la verdad acerca de estar en mi periodo o no, con tal de forzarme a tener relaciones", indica.