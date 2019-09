Río Roma: El éxito para nosotros sería algún día ser la leyenda del romanticismo

Río Roma se ha caracterizado por canciones románticas como “Mi persona favorita” y “Caminar de tu mano”, pero ahora quieren encender más la flama y pintar todo de rojo con su más reciente sencillo: “Yo te prefiero a ti”, en versión banda.

La canción cuenta con la colaboración de Yuridia y La Adictiva y representa la etapa por la que atraviesa el dúo.

El próximo 20 de septiembre arrancarán con su “Rojo Tour” y previo a ello decidieron visitar Guatemala para promocionar su reciente sencillo.

A continuación José Luis y Raúl nos revelan detalles de su nueva canción, el próximo disco y lo que se podrá ver en su show.

La entrevista con Río Roma

¿Cuál es la esencia de esta segunda parte de “Yo te prefiero a ti”?

José Luis (JL): Me gusta porque la historia termina en un final feliz. En la primera parte vemos una traición por parte de la protagonista, pero al final él decide rescatarla y ella valora eso y se van juntos. A veces eso pasa en la vida, no siempre, pero pasa, en la vida no hay reglas ni nada. “Yo te prefiero a ti” es una confesión. La canción es multidedicable, se la puedes dedicar a alguien cuando se está yendo o cuando te ha traicionado o no está bien contigo y tú lo prefieres. Cuando uno se aferra a una persona y lo hace bien, al final puede tener un final feliz. A mí me pasó y por eso escribí la canción. Yo era el malo en la historia, que se imaginen lo que quieran (risas), pero acabó muy bien y entonces todo eso lo quisimos llevar al video.

El video muestra sucesos que se dan en la vida real y es un poco crudo, ¿por qué esta temática?

JL: Las pistolas son mías (risas), no es cierto. Yo propuse la historia, pero nunca pensamos en las pistolas. Cuando nos mandaron el corte, pedimos que las quitaran, pero no habían más tomas, tratamos de suavizarlo, pero así quedó.

Raúl (R): Sí es algo que impacta, pero al final es una historia de un robo a un banco y no se usan pistolas de agua (risas) y así es cómo vendrá nuestro nuevo disco: “Rojo”. El álbum traerá partes que no conocen de Río Roma. Habrá temas de amor, desamor, duros y con palabras bien fuertes.

JL: Así es la vida, me he dedicado a escribir las cosas tal y como son y lo hemos hecho de menos a más. Ahorita aún somos muy Río Roma, pero vamos a dejar escapar un poco la parte tierna.

¿Cuál fue el principal reto de haber cantado con banda?

R: El principal reto fue el de las agendas, porque coincidir todos es algo muy difícil. La banda siempre ha sido parte de nuestra vida y con La Adictiva todo fue más sencillo. La parte de Yuridia quedó increíble.

JL: Las voces se prestan, la de Raúl es increíble y no cualquiera se va enfrente de los metales, la mía no tanto. La banda no es cualquier cosa. Ahora en vivo va a ser otra cosa.

Lo que se viene…

¿Hay alguna manera de olfatear que una nueva colaboración va a funcionar?

JL: No lo sé, siempre tratamos de creer. Este tema con Yuridia no pensé que fuera a ser el primer sencillo. En el nuevo disco se vienen grandes colaboraciones, ya pronto sabrán más. Pero tienen que ver muchas cosas, la canción tiene que ser perfecta. Lo importante de una colaboración es que mientras más reales y más naturales sean, mejor saldrán. La canción manda.

¿Qué vendría siendo el éxito para ustedes?

R: Poder vivir de lo que nos gusta y nos apasiona y en este caso es cantar y componer. Con nuestro nuevo tour nos hemos dado cuenta de muchas cosas, más que inspirar, nuestra misión es dejar un buen mensaje y es lo que queremos con la gira “Rojo”. Llevamos un mensaje de amor, de superación y contaremos un poco de nuestra historia. Llevamos preparando un año esta gira, hemos cuidado cada detalle.

JL: El éxito para nosotros sería algún día ser la leyenda del romanticismo mexicano, porque ya no buscamos los números uno, ahora queremos inspirar a nuestros fanáticos.

La conexión

¿Cómo podrían definir la conexión que sucede entre ustedes y su público cuando están en un escenario?

JL: Es como indefinible, se crea magia, las palabras tienen un gran poder al igual que las canciones. Nosotros tenemos la bendición de tener canciones que forman parte de las personas. Todo lo que sucede en un escenario es muy fuerte. Nosotros podemos estar enojados o tristes, pero, cuando subimos, las canciones nos atrapan. Estamos muy agradecidos con la vida y el universo. Ahora nos sentimos con la responsabilidad de defender la balada, aclaramos, no estamos peleados con ningún ritmo, hemos hecho varios géneros.