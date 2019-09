Natti Natasha enseña tatuaje en zona íntima y fanáticos enloquecen

“No lo trates no, no me trates de engañar”, dice la leyenda que acompaña la sexy imagen que colgó recientemente Natti Natasha en Instagram.

En la fotografía, la cantante dominicana luce su espectacular figura en una blusa en color blanco y una pantalón rojo.

Sin embargo, las miradas se centraron en un detalle que no pasó desapercibido para sus fanáticos. Y es que en la imagen se puede ver el tatuaje que tiene la artista cerca de su zona íntima.

Como ya es costumbre, los fanáticos reaccionaron de manera inmediata y llenaron de textos la postal. “Que belleza, me mataste”, “Que monumento de mujer eres tú”, “Hermosa como siempre”, dicen algunos de los textos que se pueden leer.

Cabe resaltar que la la fotografía que alcanzó los más de 700 mil likes. No cabe duda que Natti posee una figura de infarto.

Esta no es la primera vez que la interprete deja ver parte de sus atributos, ya que Natasha utiliza sus redes sociales para presumir su anatomía.

Natti Natasha y Daddy Yankee son más que amigos…

Recordemos que hace unas semanas atrás se levantó una polémica en torno a Natti Natasha y Daddy Yankee.

Esta es la razón por la que aseguran que Natti Natasha y Daddy Yankee tienen un romance En las redes sociales circuló un fuerte rumores que los reguetoneros están saliendo en secreto.

Varios medios y fanáticos aseguraron que los cantantes tienen más que una amistad. Sin embargo, durante una entrevista, la intérprete de canciones como “No lo trates” y “Sin pijama” aseguró que todo es falso y ellos simplemente son muy amigos.

Todo surgió por las colaboraciones que ha hecho Natasha con Yankee, las cuales a la fecha han sido ocho. Los internautas resaltaron que tener tantas canciones como dueto no es algo normal, sobre todo tomando en cuenta que él es el máximo exponente de la música urbana.

Actualmente, Natti promociona su más reciente tema “Instagram”, el cual cuenta con la colaboración de David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mikee, además de Daddy Yankee.