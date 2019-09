¡Escándalo! Kim Flores admite infidelidad en cumpleaños de Edwin Luna

View this post on Instagram

Que Dios te siga llenado de bendiciones, de nuevos proyectos, nuevas metas, y muchos sueños por seguir cumpliendo, Feliz Cumpleaños 🎊🎉🎁🎈 Esposo Mio @edwinlunat 🌙 mi Luna …. Gracias por ser tan buen padre, un amigo , un novio, amante, etc Por ser un hombre completo para mi 🙏🏻 Te amoooooo y ya son 3 cumpleaños juntos y que vengan muchos más Papasito ❤️