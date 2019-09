VIDEO. Kanye West es captado comiéndose su propia cera del oído

Los famosos están expuestos a ser captados en momentos incómodos, tal y como le sucedió a Kanye West en su reciente servicio dominical.

Un seguidor del rapero lo grabó haciendo algo sumamente extraño, comiéndose la cera de su oído o al menos eso es lo que parece en un clip que circula en redes sociales.

Estas imágenes que volvieron tendencia al artista ha dejando a la mayoría de usuarios con la boca abierta por su “asqueroso” gesto.

“Ey no me había dado cuenta pero tengo un video de #KanyeWest comiéndose la cera del oído”, escribió en Twitter la persona que lo grabó.

So I didn’t even notice but I got a video of @kanyewest eating his earwax 😂 pic.twitter.com/LZyungkpDJ

— . (@j0rgecastr0) September 1, 2019