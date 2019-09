¡Sin pudor! Lorena Herrera comparte escandalosa imagen en la que muestra su zona íntima

Lorena Herrera no dudó en presumir nuevamente el cuerpazo que posee. Y es que la actriz y cantante compartió una imagen en su Instagram con la que subió la temperatura.

En la fotografía, la mexicana presumió parte de su zona íntima en un bikini en color lila con blanco.

“¿Les pasa que ustedes se levantan y se ven al espejo todos los días? Como si algo fuera a cambiar de un día a otro”, inicia el texto que acompaña la instantánea. Pero eso no fue todo, ya que la actriz expuso: “Lo que sí, es que me estoy viendo y lo que me llega a la cabeza es que hoy me como esos hotcakes que quiero desde el años pasado”.

La fotografía recibió miles de likes y comentarios como: “Ya quisiera tener ese cuerpazo”, “Nos inspiras a seguir adelante”, “La vida se vive una sola vez”.

Esta no es la primera vez que Lorena presume sus atributos. Hace unos días se enfundó en una calzoneta en color blanco.

Lorena Herrera habla de su deformación de labios

Recordemos que hace unas semanas atrás, Herrera habló sobre sus malas experiencias con las cirugías estéticas.

“Yo me lo puse con un cirujano plástico, no fui con un esteticista. Que poca consciencia de esa gente que te ponga algo que ellos saben que no lo tienen que poner”, resaltó la intérprete.

Uno de los presentadores del programa de “TV Azteca” detalló que después de 20 años, Lorena se dio cuenta de que sus labios se estaban deformando. Cabe resaltar que a Herrera lo que le inyectaron fue plástico.

Finalmente, la rubia mencionó que los procesos estéticos pueden ser un viacrucis para las mujeres.

Actualmente, Lorena Herrera posee más de 200 mil seguidores en Instagram, en donde informa a sus fanáticos de sus actividades cotidianas.