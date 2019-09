FOTOS. Sharis Cid se mostró sensual con poca ropa y le llovieron las críticas

A sus 47 años, Sharis Cid demuestra que la edad no es impedimento para verse bien y presumir su sensualidad en las redes sociales.

Recientemente publicó una candente imagen donde aparece usando un pequeño suéter mientras esta ropa interior, revelando sus impresionantes piernas.

Aunque la foto recibió miles de halagos, no fue bien recibida por un buen número de seguidores, quienes la criticaron duramente por mostrarse así tras el luto que lleva.

Ante esto, la guapa actriz, quien actualmente se encuentra de vacaciones por Turquía mandó un mensaje a todos aquellos que la han criticado por eso.

"Celebrando mi cumpleaños número 47, así es nací el 5 de septiembre de 1972 y estoy muy orgullosa, la vida continúa, yo voy a ser feliz le guste a quien le guste y a quien no, pues no me siga ya no me vea (…) esa foto ha causado tanto revuelo que si estoy enseñando mucho y es porque soy libre y puedo hacer lo que se me da la gana", señaló ella.

Fieles fans

Mediante Twitter, el programa Ventaneando mencionó que ha tenido que defenderse mediante algunos videos. Daniel Bisogno comentó que ella ya ha pasado por mucho y que la deberían dejar ser.

Pese a toda comentario negativo o reclamo algunos fans mostraron su amor y afecto en la barra de comentarios.

"Hay que celebrar la vida, amaste y fuiste correspondida, has sufrido pero te has levantado como el ave fénix, feliz cumpleaños # 47 y que sean muchos más".

"Saludos querida amiga, estás hermosa y más fuerte que nunca. Adelante siempre"

"Guapísima cuerpazo y con un hermoso corazón"

"Totalmente fuego 💥💥❤️❤️"

"😱 Yo tengo 43 y me veo la mitad que como tú jajaja dejaré de tomar coca cola"