Famosa compañía de comics ofrece papel a Kristen Stewart "si deja de ser lesbiana"

View this post on Instagram

Kristen Stewart on our latest newsstand cover @bazaaruk ✨ photographed by @alexilubomirski & styled by @mirandaalmond in @chanelofficial ✨with thanks to @jogoodby @avrilmair @tommacklin @tillywheating @brookemace11 @iamhannahridley @hairbyadir @jilliandempsey #kristenstewart #harpersbazaar #chanel