¡Taco de ojo! Conoce al sacerdote que se volvió viral por su atlético cuerpo y es comparado con Thor

1 Kor 6: 19-20; ”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.” — Vare sig vi skulle beskriva kroppen som ett heligt tempel eller inte, så gillar jag tanken på kroppen som något viktigt, vackert och värt att ta hand om. Vi ser olika ut, vi fungerar olika, vi kommer med diverse olika skavanker… men är ändå fullt lika mycket en avbild av Gud själv #svenskakyrkan