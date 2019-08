VIDEO. ¿Edwin Luna pierde la vergüenza y muestra los pantalones que utiliza de Kim Flores?

Hace tan solo unas semanas, Edwin Luna se vio envuelto en una gran polémica, luego de que sus fanáticos aseguraron que usaba los pantalones de su esposa, Kim Flores.

En la imagen que se volvió viral en las redes sociales, se puede ver al vocalista de La Trakalosa de Monterrey utilizando un ajustado jeans en color gris.

Ante los hechos, el artista decidió “perder la vergüenza” y confesar la verdad sobre sus diferentes atuendos.

Con un video colgado en su canal de YouTube, el mexicano dejó en claro que sus prendas son exclusivamente de él. Cabe resaltar que el clip lleva por nombre “Me aprietan los pantalones de mi mujer”.

Las confesiones de Edwin Luna

“¿Porqué me aprietan los pantalones las piernas? ¿Porqué se me miran las pompis grandes?”, dice Luna al inicio del video. Posteriormente, la pareja de Flores detalla: “Lo que pasa es que me gusta entrenar, lo hago desde que tenía 15 años, yo me esforzaba. Aparte de que desde que estaba en la primaria, tapateaba, me gusta mucho el folclor. Además que jugué futbol americano, por eso mis piernas siempre están en condición”.

En una siguiente escena, Edwin muestra el pantalón que le generó tanta controversia y señala: “Desde lejos parece de mujer, pero es de hombre”.

Posteriormente muestra un “pantalón de su mujer” y se lo talla. “Es imposible, no me queda, no se puede”, resalta el artista.

Finalmente, muestra su extensa colección de pantalones, los cuales van desde los jeans, pants, hasta de vestir.

Recordemos que fue hasta hace solo unos días que Edwin y Kim regresaron de su luna de miel por Dubaí.

Hace una semana, la modelo guatemalteca se convirtió en el centro de atención, luego de que publicara una curiosa imagen en su cuenta de Instagram, generando todo tipo de comentarios.