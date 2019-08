El guatemalteco Jorge Lambour presenta su propuesta musical como solista

El guatemalteco Jorge Lambour actualmente es guitarrista de la legendaria banda Influenza, conocida por grandes éxitos como “Si no hay sentimiento” y “Te esperare”. Además, es vocalista y guitarrista de Plan Beta con la cual lanzó tres discos.

Después de varios años en la industria de la música junto a grandes bandas de rock, Lambour decidió lanzarse como solista. En esta nueva etapa, el guatemalteco lanzó el EP que posee talento de muchos músicos reconocidos en el país y que pertenecen a diferentes bandas.

“Me siento muy feliz por este nuevo proyecto. Aunque me encantan las bandas de Influenza y Plan Beta, tenía mucha música que no encajaba con ninguna y entonces muchos me comentaban que ya no hiciera otro grupo, sino que me lanzará como solista. Al principio no me atrevía pero decidí tirarme al agua, hace un año empecé a producirlo”, indicó Jorge.