VIDEO. Publican tráiler de The Mandalorian, la primera serie live action de Star Wars

Durante la expo D3 en la cual Disney presentó el futuro de todas sus franquicias, Lucasfilm aprovechó para mostrar el primer adelanto de The Mandalorian.

Se trata de la primera serie Live Action basada en el universo de Star Wars. Jon Favreau es la mente creativa detrás de este interesante proyecto.

El protagonista será el actor Pedro Pascal e interpretará a un cazarrecompensas mandaloriano alejado de la ley.

Además, Favreau ha declarado que Mandalorian muestra "el lado más oscuro y raro" de Star Wars. Sin embargo, la llega a comparar con 'Mad Max'.

"He intentado evocar la estética no de la trilogía original o el primer film, sino del primer acto del primer film. ¿Cómo era vivir en Tatooine? ¿Qué pasaba en esa cantina? Eso me ha fascinado desde que era niño. Me encanta la idea de un lado de Star Wars más oscuro y raro, el aspecto Mad Max de Star Wars", ha expresado.