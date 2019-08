Joy Huerta sufrió discriminación al tramitar pasaporte

La cantante Joy Huerta denunció que sufrió discriminación al tramitar el pasaporte de su hija Noah, pues durante el proceso le pidieron más documentos de los requeridos.

Por esta razón, la integrante del dúo Jesse y Joy expuso lo ocurrido en sus redes sociales.

La intérprete de canciones como "Me soltaste", "Te esperé y "Ecos de amor" destacó que durante el trámite, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le pidió el acta de alumbramiento, que de acuerdo con Joy, no es un documento requerido para tramitar el pasaporte.

…al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad

— Joy (@solamentejoy) August 19, 2019